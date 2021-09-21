DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yıldız Holding’de üst düzey iki atama
Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1'inci yılını paydaşlarıyla kutladı
GÖKBEY ve AKSUNGUR ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi yapacak
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri genç tiyatroculara destek oluyor
Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
Yüz yüze eğitim teknolojik ürün satışını artırdı
Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
Kanada emlak yatırımında 5'inci ülke; 4 mevsim kâr
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü
KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği
Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı
ABD'den kripto para borsasına yaptırım!
Adana hava durumu (30 günlük)
İstanbul hava durumu (30 günlük)
Gaziantep hava durumu (30 günlük)

TIMETURK / YAŞAM / Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde, denize sürüklenen 90 bin tomruk toplandı.

2 Saat Önce
2021-09-21 19:25:09
Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Kastamonu ve Sinop'ta 12 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte sürüklendi. Çoğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel sularına kapılan tomrukların 8 bini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ekiplerince 'kafes ağ' yöntemi ile denizden alınarak, orman işletme müdürlüklerine teslim edildi.

210920211444462758450

Selde ıslanan ve denize sürüklenen; ancak özelliğini kaybetmeyen tomruklar kalas ebatlarında biçilip, fırınlanarak, nemden arındırılmaya başlandı. Orman işletme müdürlüklerine ait olan tomruklar üzerlerindeki damga ya da 1 ile 5 metre arasında değişen boyutlarından ayırt edilerek tespit ediliyor. Kayıp mal beyanında bulunanlar ise kendilerine ait olan tomrukları toplama merkezlerinde çap, boyut ve damgasından tespit ederek, atölyelerine götürecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş