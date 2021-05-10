DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bayramda sağlık ocağı aşı randevusu olanlar ne yapacak? Sağlık ocakları 13, 14 ve 15 mayısta aşı yapacak mı?
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’e tepki
ABD'de koronavirüs ölümleri 582 bine dayandı
Bayramda sağlık ocakları açık mı? 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları açık mı?
'Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok'
Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak
İngiltere'de seçim yenilgisi İşçi Partisi'ni sarstı
Kudüs'teki İsrail şiddetinin perde arkası: Yıldır, kov, işgal et
Ruhani'den kriz çıkartacak ret!
Öğretmenlere “Z kuşağıyla anlaşma” dersi
Çekler ibraz edilecek mi? Karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi?
Almanya, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı
Nijerya'da camiye saldırı: 40 kişi kaçırıldı
Erdoğan'dan Abbas ve Heniyye'ye telefon
Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Şehit asker Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 14:44:00
Şehit asker Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

sehit1

Şehit Piyade Uzman Çavuş Nar'ın (24) naaşı, Ankara'dan alınarak uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine, helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na götürüldü.

sehid2

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından, öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Murat Nar'ın cenazesi Kurbantepe Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Nezaket, babası Mustafa Nar ile yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.

ugurlam6

Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

ugurlama

ugurlama4

ugurlama7

uğurlama9

uğurlama11

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan