Şefkat Eli Derneği Yardıma Muhtaç Kişilerin İmdadına Koşuyor!

Şefkat Eli Derneği’nden yardıma muhtaç kişilerin yardım taleplerine cevap geldi! Şefkat Eli Derneği Afrika’nın Çad ülkesinde sağlık ocağı kurdu. Sağlık hizmetlerine ulaşım sağlayamayan vatandaşlar için yapılan sağlık ocağının ismi Şehit Ömer Halisdemir konuldu. Şehitlerini unutmayan Şefkat Eli Derneği, Afrika’nın Çad ülkesinde ki yarımda muhtaç kişilerin yüzlerini de güldürdü. Sizler de Şefkat Eli Derneği’nin resmi web sayfası üzerinden online bağışlarınızı yapabilirsiniz.

2010 yılı içersinde temelleri atılan Şefkat Eli Derneği yardıma muhtaç insanların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Afrika'nın Çad ülkesinde kurmuş oldukları Şehit Ömer Halisdemir isimli sağlık ocağı, sağlık hizmetinden faydalanamayan vatandaşların kullanımına açıldı. merkezi İstanbul'da olan Şefkat Eli Derneği zülüm, deprem, savaş, sel, açlık ve susuzlukla mücadele eden vatandaşlara gerekli yardımları sunmak için hızlıca ellerinden gelenleri yapıyorlar. Kendi çabaların yanı sıra online bağış yöntemi ile ilerleyen Şefkat Eli Derneği 2017 yılı içersinde kurumsal temellerini atmasıyla tam bir mucize derneği oldu. 12'den fazla ülkeye yardım eli uzatan dernek, yardıma muhtaç hiçbir insanı geri çevirmiyor.

Şefkat Eli Derneği Her Yardıma Koşuyor!

Toplamda 225 metre karelik bir alana kurulan Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı Afrika vatandaşlarının kullanımı için hizmete açıldı. Sağlık ocağının yanı sıra birçok farklı yardım faaliyetlerini de gerçekleştiren Şefkat Eli Derneği, 2017 yılından itibaren aktif bir şekilde gelen online bağışları yardıma muhtaç kişiler ile buluşturuyor.

Şefkat Eli Derneği sağlık ocağı projesinin yanı sıra İftar, zekat, fitre ve fidyebağışları, Kurban bağışları, Gıda paketi bağışları, Süt veren keçi bağışları, Giyim paketi bağışları, Ekmeklik un bağışları, Su kuyusu bağışları, Bisiklet bağışları, Kur'an-ı kerim bağışları yapıyor; Şefkat evi projeleri ve Büyük külliye projelerini de yürütüyor.

Şefkat Eli Derneği Online Bağış Kabul Ediyor

Yardımdan yardıma koşan Şefkat Eli Derneği, online olarak gelen bağışları da kabul ederek; yeni yardım projelerine adım atıyor. Gelen her yeni bağış ile yeni yardım projelerine adım atan Şefkat Eli Derneği'nin internet sitesinden bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.