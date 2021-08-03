Sefer Bayındır: Sosyal Medyanın Önemi ve Gücü Nedir?

Sosyal Medya Nedir Ne Değildir, Önemi Ve Kullanıcılara Etkileri Nelerdir, Sosyal Mecranın Faydaları Ve Zararları Ne Yöndedir?

Bugün, teknolojinin akıl almaz boyutlara ulaşması ve internet teknolojisinin yaygınlaşması geleneksel iletişim yöntemlerini rafa kaldırarak iletişime yeni boyutlar kazandırdı. İnternet ve teknolojideki hızlı gelişim kendisini yaşam biçimimizde, alışkanlıklarımızda, zevk ve eğlence anlayışlarımızda ve iletişim biçimlerimizde de göstermektedir. Bu değişim o kadar süratle cereyan ediyor ki artık adaptasyon sağlamak bile oldukça güç hale geliyor. Bu değişimin bir meyvesi olarak insan hayatına giren ve yediden yetmişe herkes tarafından sıklıkla kullanılan sosyal medya nedir ne değildir?

‘Eskiden İletişim Karşılıklı Değildi'

İnternetin hayatımızın merkezine gelmesinden evvel kullandığımız iletişim araçları; radyolar, gazeteler, dergiler ve televizyonlar idi. Bu araçlar okuyarak, dinleyerek yahut izleyerek kullanılabilen iletişim araçlarıydı ve tek taraflı iletişim kanalları idi. Zira karşılıklı bir etkileşim bulunmamaktaydı.

Eski iletişim araçlarında var olan bu tek taraflılığın değişmesini ve karşılıklı yani iki taraflı iletişimin başlamasını sağlayan ateşleyici güç sosyal medya oldu. Sosyal medya yani Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ve Pinterest başta olmak üzere pek çok sosyal uygulama sayesinde sosyal ağlar popülerleşti.

O Halde Sosyal Medya, İletişimin Tek Taraflı Yapısını Karşılıklı İletişim Haline Nasıl Getirdi Ya Da Bu Değişime Nasıl Hizmet Etti?

Dünyanın her yerinden iletişim alma imkanını insan parmaklarına kadar getiren sosyal medya araçları sayesinde web sitelerine haber yazısı, bilgi metni, görseller ekleyebiliyoruz ve hayatın herhangi bir alanında faaliyet gösteren sitelere yorumlar yazabiliyor ve eleştirilerimizi aktarabiliyoruz.

Bu sayede hemen her şeye kendimizden bir etki bırakabiliyor ve bize dair bir şeyler aktarabiliyoruz. Sadece fikren değil duygularımızı da yukarıda ifade ettiğim sosyal medya araçları sayesinde dillendirebiliyoruz.

Yani özetle sosyal medya sayesinde dünyada var olan her şeyi takip edebiliyor, bilgi alabiliyor, bilgi aktarabiliyor ve içinde yaşayabiliyoruz.

‘Sosyal Medyanın Business Dünyaya Etkisi Nedir?'

Sosyal medyanın insan hayatının merkezine bu denli konuşlanması elbette iş dünyasını da etkileyecekti. Nitekim öyle de oldu. Zira firmalar, markalar, şirketler ve kurumlar sosyal medyanın kitle iletişimi noktasında gücünü fark etti ve kendi lehlerine hizmet edecek şekilde kullanmaya ve yeni iletişim yöntemleri geliştirmeye başladı.

İleri görüşlü ve vizyoner ruhlu birçok oluşum, sosyal medyanın yadsınamaz yükselişini erkenden görüp bu yükselişe göre doğru pozisyon aldılar. Bu sayede alternatiflerinden sıyrılıp birkaç adım öne geçtiler.

Çağımız artık bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Sürekli yeniliklerden haberdar olmak ve bu yeniliklere kendimizi adapte etmek durumundayız. Aksi takdirde çok başarılı, şöhret sahibi ve kaliteli olsak dahi sosyal medyanın gücünü kendi yararımız doğrultusunda kullanmıyorsak bugünün güçlü rekabet düzende yenik düşmeye mahkumuz demektir.

Netice İtibarıyla;

Sosyal medya araçları kişinin rutin hayatının, iş hayatının ve sosyal hayatının her anında her noktasında var ve görünen o ki; uzun bir süre daha var olacak.

İster bireysel ister kurumsal ve ister bir marka olalım, her durumda muhakkak yeniliklere vizyoner bir anlayışla bakmalı, açık zihinli olmalı, dünyayı takip ederek yeni gelişmelere adapte olmalıyız.

Zira dünya her geçen gün değişiyor ve küçülüyor. Bunun en güzel yanı daha da bütünleşiyor. Bizler, her birimiz bu bütünü oluşturan parçalarız. Özgürce ve özgünce bir olmak ve bunun tadını çıkarmak en büyük güzelliktir!

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.