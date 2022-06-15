Savunma Sanayi Sektöründe Eurolab Test Onayları Tam Teçhizatlı!

Savunma sanayi mühendislik hizmetlerinde AB standartlarına uygunluk, FEA analizleri olmak üzere bütün aşamalarda görevini eksiksiz yerine getiren Eurolab ile büyük markalar çalışıyor!

Savunma Sanayi Dünya Markası İle Çalışan Eurolab Güvencesi!

Ticari savunma ve hükümet savunma araçlarının bütün materyallerini mühendislerle test eden Eurolab, güvenlik testi, hata ve ultra yüksek hızlı fotoğraf, veri toplama cihazları da dahil olmak üzere bütün cihazların ve ekipmanların analizleri yaparak malzemelerin verimliliğini artıracak ölçümler için raporlamalara da yer veriyor.

Mühendislik hizmetleri, tasarım, modelleme ve hata analizi;

Duyarsız mühimmat ve güvenlik testleri;

Elektromanyetik uyumluluk ve girişim testi;

Dinamik ve mekanik testler;

Çevresel ve biyolojik testler;

Test mühendisliği ve analizleri;

Türkiye'den dünyaya ve dünyadan Türkiye'ye gelen bütün savunma sanayi malzemelerinin eksiksiz çalışması, malzemelerinin yeterliliği ve dayanıklılığı üzerine yapılan testler onay aşamasından geçtikten sonra kullanım için yeterli bulunuyor. Teknolojik aşamaları, savunma ve zırh işlevlerine dair malzeme kullanımından cihazın tam kullanımına dair bütün işlemler mühendisler, teknikerler ve uzmanlarla birlikte yapılmaktadır.

Savunma mühendisliği hizmetinde, üretim aşamasından ürünün son haline kadar bütün test işlemlerini yerine getiren Eurolab ekibi, AB standartlarına göre düzenlemeleri inceleyerek MIL STD 810, MIL STD 2105 ve MIL STD 461 düzenlemelerine göre kontrollerini yerine getiriyor. Test aşamasından onay alan malzemeler, raporlanarak kullanım için uygun görülüyor.

https://www.eurolab.net/