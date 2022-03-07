DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Putin'in beden dilinde dikkat çeken detaylar!
Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı?
Savaş mağduru Kırım Tatar Türklerinden Türkiye'ye teşekkür
Rusya Ukrayna savaşı biterse otomobil (araç) fiyatları düşer mi? İkinci el-Sıfır otomobil fiyatları ne olur?
iPhone kullananlar dikkat! Şarj girişi tamamen kaldırılabilir
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl boyu yüksek seyredecek
YKS başvurularında son gün! YKS son başvuru günü ne zaman? 7 Mart YKS başvurusunda son gün mü?
Otomobil fiyatları yükseldi mi? Sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları artacak mı, yükselecek mi?
Putin-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı? Kritik ''3 hafta'' ayrıntısı!
Rusya'dan geçici ateşkes kararı
Ünlü modelden çifte standarda tepki
Ünlü modelden çifte standarda tepki
Elon Musk'tan sürücüleri kızdıracak itiraf
Ukrayna temel gıdaların ihracatını durdurdu!
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

TIMETURK / YAŞAM / Savaş mağduru Kırım Tatar Türklerinden Türkiye'ye teşekkür

Savaş mağduru Kırım Tatar Türklerinden Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Kırım Türklerinden Ali Muradasilov, 'Bizi kabul eden Türkiye devletine teşekkür ederim. Türkiye'ye gelince bizi çok güzel karşıladılar, ağlayacaktım. Evimizden daha iyi bakılıyor bizlere. Müslüman devlet, Türk soyunu topraklarına kabul etti.' dedi.

23 Dakika Önce
2022-03-07 09:28:46
Savaş mağduru Kırım Tatar Türklerinden Türkiye'ye teşekkür

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Kırım Tatar Türkü, Kırklareli'ndeki öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen 120'si çocuk 204 kişilik gruba, Kredi ve Yurtlar Kurumunda en iyi şekilde bakılıyor.

MHP Kırklareli İl teşkilatı, Kırım Tatar Türklerine moral ziyaretinde bulundu.

Grup, öğrenci yurdu bahçesinde meşaleler yakarak, "Kardeşlerimiz hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut tarafından Kırım Tatar Türklerine çiçek sunulurken, baklava ikram edildi.

Kırım Tatar Türklerinden Ali Muradasilov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını belirten Muradasilov, "Bizi kabul eden Türkiye devletine teşekkür ederim. Türkiye'ye gelince bizi çok güzel karşıladılar, ağlayacaktım. Evimizden daha iyi bakılıyor bizlere. Müslüman devlet, Türk soyunu topraklarına kabul etti." dedi.

Ahdem Seyidhalilov ise ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını belirterek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş