DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu! Real Madrid 4-0 Espanyol
Trabzonspor - Antalyaspor maçını canlı izle! Süper Lig
Türkiye'de ilk! Elektrik enerjisinde 'üreterek tüketme'
Leeds United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter aynı çizgide buluşuyor
Ukraynalı komutan, Erdoğan’dan yardım istedi
Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
'Bir Düş Gördüm' filmi 6 Mayıs'ta vizyonda
Anadolu'nun en eski ahşap camileri
Maduro: Türkiye Venezuela'yı her koşulda destekledi
Kuruyan Sava Gölü uzaydan böyle görüntülendi
İlkan Akkac Kimdir? Nereli?
THY'den bayramda 259 ek sefer
Rusya, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
Erdoğan: Bu ramazanda da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

TIMETURK / YAŞAM / Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter aynı çizgide buluşuyor

Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter aynı çizgide buluşuyor

1 Mayıs sabahı gerçekleşecek Venüs ve Jüpiter kavuşumunda, iki gezegenin birbirine çarpacak kadar yakın görülmesi bekleniyor.

27 Dakika Önce
2022-04-30 19:04:22
Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter aynı çizgide buluşuyor

Dünyaya komşu gezegenler Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, 1 Mayıs sabahı gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor.

Live Science internet sitesinin haberine göre, güneş sisteminin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece sabaha doğru dünyadan bakıldığında neredeyse birbirine değecek kadar yakın görülecek.

Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde aynı çizgide buluşacak.

Birbirinden milyonlarca kilometre uzaklıkta olan ve güneş etrafındaki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenler dünyadan bakıldığında birbirine değecek kadar yaklaşıyor.

Gezegenlerin kavuşumu adı verilen bu olay her yıl meydana gelse de bilim insanları, beklenen Venüs ve Jüpiter buluşmasının dünyaya çok daha yakın bir noktada gerçekleşeceğini ve gezegenlerin teleskop yardımı olmadan daha açık şekilde gözlemlenebileceğini belirtiyor. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş