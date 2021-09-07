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Şarkıcı Yeşim Salkım 'haber programı' sunacak

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor. Salkım, TGRT Haber'de haftada 4 gün 'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa' programını sunacak.

56 Dakika Önce
2021-09-07 23:18:25
Şarkıcı Yeşim Salkım 'haber programı' sunacak

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber'de televizyon haberciliğine başlıyor.

Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkacağı duyurulan Yeşim Salkım, TGRT Haber'le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Salkım, televizyon ekranına 'halkın sesi olmak için' çıkacağını ifade etti.

Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur' demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla boyun eğmem” diye konuştu.

Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30'da TGRT Haber'de yayınlanacak.

yeşim salkım tgrt

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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