Şarkıcı Ozan Kapılan: “Seslendiğiniz Kitlenin Müzik İhtiyacını Karşılamalısınız!”

Çok özel şarkıları ve klipleriyle ön plana çıkan genç şarkıcı Ozan Kapılan, “Seslendiğiniz kitlenin müzik ihtiyacını karşılayacak besteler oluşturmalısınız!” diyerek hitap edilen kitlenin özelliklerini bilmenin öneminden bahsetti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ozan Kapılan, “Biliyorsunuz müzikte farklı tarzlar mevcut. Birçok tarz arasından hangisini seçmelisiniz? Bu soru çok önemli. Müziğe başlarken ben de bu soruyla muhatap oldum. Sonra düşündüm ki hem beni yansıtan hem de seslendiğim kitlenin özelliklerine uygun bir tarz belirlemeliyim. İşte bu noktada bir konunun önemi de anlaşılıyor. Müziğe başlarken ilk önce hedef kitlenizi belirlemeniz, kitlenizin müzik ihtiyacını karşılayacak şarkılar oluşturmanız gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.

Dinleyiciler Kendi Tarzına Yakın Şarkıları Dinliyor

Dinleyicilerin kendi tarzlarına yakın şarkılara ilgi duyduğunu ifade eden Ozan Kapılan, şarkıcıların bu kriteri ön planda tutmaları gerektiğinden bahsetti. “Bir dinleyici olarak ben de kendi tarzıma uygun şarkıları dinlerim. Çünkü bu tür şarkılar beni mutlu eder, keyfimi yerine getirir. Bu nedenle şarkıcıların hitap ettikleri kitleye yönelik şarkılar hazırlaması ve bu konuda titiz bir çalışma gerçekleştirmesi gerekiyor.”

Seslendiğiniz Kitlenin Özelliklerini Bilmelisiniz

Hitap ettiği kitlenin özelliklerini bildiğini ifade eden Ozan Kapılan, müzik sektörüne yeni adım atanların da bu konuda oldukça titiz davranması gerektiğinden bahsetti. “Seslendiğiniz kitlenin özellikleri, çalışmalarınızın temelini oluşturuyor. Sonuçta şarkılarınızı dinleyecek bir kitle olmak zorunda. Kendi tarzınızı yansıtan ve kitlenizin tarzına uygun şarkılar hazırlayarak müzik sektöründe aktif bir şekilde yer alabilirsiniz. Ben de hayranlarımın benden ne tür şarkılar beklediğini biliyorum. Bu nedenle şarkılarımı bu beklentiye uygun bir şekilde hazırlıyorum. Tabi ki kendi tarzımı, müziğe bakış açımı da asla geri planda tutmuyorum.”

Kendi Tarzımı Oluşturmak için Çok Yoğun Çalıştım

Açıklamalarını sürdüren Ozan Kapılan, şu sözlerle açıklamalarını noktaladı: “Kendi tarzımı oluşturmak için sektöre ilk giriş yaptığımdan itibaren çok özel çalışmalar gerçekleştirdim. Sevdiğim şarkıcıları dinledim ama kendi tarzımın nasıl bir çehreye sahip olduğunu da biliyordum. Böylelikle müzik hayatında bir tarz oluşturduğumu ve bu tarza uygun bir şekilde söz ve bestelerde bulunduğumu söyleyebilirim. Hayranlarıma sunduğum ve sunmakta olan şarkılarımın olumlu yorumlar alması beni gerçekten çok mutlu ediyor!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.