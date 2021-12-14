Şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi: Kendisi yaralandı, sevgilisi kurtarılamadı

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasında yaralanırken aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığı habere göre kaza TSİ 20:15 civarında Balıkesir'de, Susurluk mevkisinde gerçekleşti.

36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da bariyerlere savruldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.