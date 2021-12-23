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TIMETURK / YAŞAM / Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden şarkıcı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

28 Dakika Önce
2021-12-23 15:46:43
Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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TRT Radyo ile kariyerine başlayan, 80'li yılların başarılı sanatçıları arasında gösterilen Tınaz son olarak aylar önce İbo Show'a konuk olmuştu. Son albümünü 2012'de sevenleriyle buluşturan Tınaz, uzun yıllardır Tekirdağ'daki çiftliğinde at yetiştiriciliği yapıyordu.

FARUK TINAZ'IN ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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