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TIMETURK / YAŞAM / Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan tepki çeken ''başörtüsü'' paylaşımı

Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan tepki çeken ''başörtüsü'' paylaşımı

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, 'başörtüsü yasağı' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2 Saat Önce
2021-07-11 21:43:49
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan tepki çeken ''başörtüsü'' paylaşımı

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Şarkıcı Demet Sağıroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e "Kadınlar geçmiş dönemde üniversiteye gidemiyordu, meslek sahibi olamıyordu" ifadelerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaşım yaptı.

Sağıroğlu paylaşımında, "'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.'nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!" dedi.

"OKUMAK İSTEYEN ARABİSTAN'A GİDERDİ"

Söz konusu paylaşıma yanıt veren bir kadın vatandaş, "Demet hanım Özlem hanımefendi sizin gibi başı açık olan hanımlardan bahsetmiyor. Bizim gibi başörtüsü kullanan hanımlardan bahsediyor. Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi de!" ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, vatandaşa verdiği yanıtta ise, "Başkanın çocukları gibi yurtdışına gidememişsiniz, üzüldüm. Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. Başörtüsü dayatması yanlıştı. Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünkü baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi" ifadelerini kullandı.

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"Neden başka ülkede okumak zorunda bırakılıyorum?" sorusunun ardından paylaşımını sildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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