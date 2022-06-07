Şarkıcı Can Storm; “Gösterilen ilgiden fazlasıyla memnunum”

Can Storm adıyla tanınan ünlü şarkıcı Can Konyalı’nın son şarkısı olan “Aile” 1 mayısta dinleyiciyle buluştu. Şarkıya kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gösterilirken, 1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Şarkıcı Can Storm son şarkısı “Aile”nin elde ettiği başarının arkasında yatanları anlattı.

“'Aile' gerçekten büyük emekler sonucunda ortaya çıkan nadide bir parça oldu. Gösterilen ilgiden fazlasıyla memnunum. Yakın çevrem de dahil olmak üzere dinleyiciler tarafından şarkı oldukça beğeni topladı.” ifadelerini kullanan şarkıcı Can Storm, şarkının üretim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“1 Mayısta izleyiciyle buluştu 1 milyon izlenme sayısına ulaştı”

Şarkının elde ettiği başarıya vurgu yapan ünlü şarkıcı Can Storm; “'Aile' 1 mayısta izleyiciyle buluştu ve çok kısa bir süre içerisinde 1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Dinleyiciler şarkıyı fazlasıyla beğendi. Bizim temel amacımız hip-hop kültürü aracılığıyla toplumumuzda yer alan her bir; parçanın, görüşün, düşüncenin, yaşam tarzının, bakış açısının aktarılmasını sağlamak. Hip-hop, bunun için sınırsız bir özgürlük alanı vadediyor. Hip-hop yaparak itiraz edebiliyor, düşüncelerini aktarabiliyor ya da tarzınızı en iyi şekilde yansıtabiliyorsunuz. “Aile”nin elde ettiği başarının en temel sebebi de tam olarak bu. Tarzımızı çok iyi yansıttık ve yaratıcılığı müziğin evrensel ruhuyla bütünleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“'Aile' büyük bir emeğin ürünü”

Açıklamalarının şarkının yaratım sürecinde hissettikleriyle sürdüren ünlü şarkıcı Can Storm; “Her şeyden önce söyleyebilirim ki; “Aile” büyük bir emeğin ürünü. Şarkının sözlerinden ambiyansına, altyapısından ritmine kadar her detayı, büyük bir özenle oluşturuldu. Burada bana profesyonel olarak destek veren birçok arkadaşıma da teşekkürlerimi iletmeliyim.” ifadelerini kullanan başarılı müzisyen; “Yeni üreteceğimiz şarkıların “Aile”den eksik bir yanının olacağını düşünmüyorum. Buna karşın “Aile” bizim için bir standart oldu. Müzik severlerin estetik duygularına hitap etmek, onları anlatmak ve en önemlisi de onların hislerini aktarmak için “Aile” son derece ideal bir referans noktası. Dinleyicilerimin gösterdiği bu yüksek düzeyde ilgiden ben kendimce bunu anladım. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız bütün işlerde “Aile”yi gerçekten ailemizin en önemli parçası olarak düşünüp, bu şekilde hareket edeceğim.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı. .