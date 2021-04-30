Sarışın güzel Eda Kaçar magazin gündeminden düşmüyor

Geçtiğimiz ay oyuncu Emre Kınay ile anılan sarışın güzel Eda Kaçar bu defa da El Chapo dizisinin yıldız oyuncusu Marco De La O ile anılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta magazin dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri olmuştu sarışın güzel Eda Kaçar'ın ünlü oyuncu ile yaşadıkları. Bu defa 21 yaşındaki güzel model Eda Kaçar'ın adı ülke sınırlarını aştı. Güzel modelin, Netflix'te bir döneme damga vuran El Chapo dizisinin başrol oyuncusu Meksikalı Marco De La O ile sosyal medya üzerinden konuştukları ortaya çıktı.

Magazin dünyasının yeni güzellerinden Eda Kaçar, ünlü aktör Marco de la O ile olan görüşmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Detaylar hakkında açıklama yapmayan Eda Kaçar'ın adını magazin dünyasında bundan sonra da çokça duyacağız. Güzel gözleri ile akılları baştan alan genç modelin sosyal medya hesabından ünlü aktör Marco ile ilgili paylaşımı şöyle:

EDA KAÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Magazin gündemine hızlı bir giriş yapan Eda Kaçar, 28 Mart 2000 yılında doğdu. Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Eda Kaçar 18 yaşındayken TRT'de yayınlanan Pelin Çift ile İyi Fikir ve Müzik Aktüel gibi programların kamera arkasında görev aldı. Böylece Kaçar, genç yaşta medyada çalışmaya başlamıştır. Güzelliği ile büyüleyen Eda Kaçar yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

Son günlerde magazin dünyasının sıkça konuşulan isimlerinden biri olan Eda Kaçar'ın modellik yaptığı ve aynı zamanda spiker ve sunuculuk dersleri aldığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.