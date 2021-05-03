'Sarallar' suç örgütüne operasyon

İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis çalışmasının ardından 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan araştırmada örgüt elebaşı Ö.K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle Küçükçekmece'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi düzenlediği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayet zanlısı Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi

Organize suç örgütü tarafından 19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan C.S. Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi. Şüpheli, 1 Mayıs'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri süren diğer şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.