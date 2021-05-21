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Şanlıurfa'da toz fırtınası kenti esir aldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçeleri ile kent merkezinde toz fırtınası etkili oldu.

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21.05.2021 21:48:32
Şanlıurfa'da toz fırtınası kenti esir aldı

Kentte akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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