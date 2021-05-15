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Şanlıurfa'da koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında koyunların ekili arazide otlatılması nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

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15.05.2021 17:11:02
Şanlıurfa'da koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

İlçeye bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde iki aile arasında koyunların ekili arazide otlatılması nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen, taş ve sopanın kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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