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Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

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28.04.2021 00:15:07
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı

Barış Barcin idaresindeki kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Barış Barcin, kamyonette bulunan Mehmet Sıdık, Ferhat, Fehmi, Sedat, Mahmut ve Yüksel Güldiken ile Sinan Özgül yaralandı.

Yaralılar, ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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