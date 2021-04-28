Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Barış Barcin idaresindeki kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Barış Barcin, kamyonette bulunan Mehmet Sıdık, Ferhat, Fehmi, Sedat, Mahmut ve Yüksel Güldiken ile Sinan Özgül yaralandı.
Yaralılar, ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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