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TIMETURK / YAŞAM / Şanlıurfa'da hastanede maske kavgası: 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hastanede maske kavgası: 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastanede maske takmama nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 9 hastane çalışanı yaralandı.

11 Saat Önce
2021-08-06 10:32:08
Şanlıurfa'da hastanede maske kavgası: 9 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'daki Birecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada hastanenin 7 özel güvenlik görevlisi, 1 temizlik çalışanı ile 1 röntgen teknisyeni yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Kavga sırasında hastanenin camları ve eşyaları da hasar gördü.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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