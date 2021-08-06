Şanlıurfa'da hastanede maske kavgası: 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastanede maske takmama nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 9 hastane çalışanı yaralandı.
2021-08-06 10:32:08
Şanlıurfa'daki Birecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavgada hastanenin 7 özel güvenlik görevlisi, 1 temizlik çalışanı ile 1 röntgen teknisyeni yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Kavga sırasında hastanenin camları ve eşyaları da hasar gördü.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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