Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi Sağlık Ocağı yakınlarında sokakta karşılaşan Suriyeli iki grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Habet Vali ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı, 4 kişi yaralandı.

Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habet Vali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Valilik: Provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyin

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ağustos 2021 günü saat 20:30 sıralarında ilimiz Birecik ilçesinde yabancı uyruklu komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu; üç yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu H.V. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralılardan üçü taburcu edilmiş, 1 yaralının ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen kavganın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adli tahkikata başlanmıştır. Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. "

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.