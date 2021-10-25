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TIMETURK / YAŞAM / Sanatçı Musa Eroğlu'nun acı günü

Sanatçı Musa Eroğlu'nun acı günü

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

56 Dakika Önce
2021-10-25 16:01:01
Sanatçı Musa Eroğlu'nun acı günü

Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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72 yaşında hayatını kaybeden Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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