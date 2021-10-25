Sanatçı Musa Eroğlu'nun acı günü
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2021-10-25 16:01:01
Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
72 yaşında hayatını kaybeden Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: medyaradar.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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