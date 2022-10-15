Sanatçı Duygu Ünalan kimdir?

03.08.1991, Ankara dogumludur. Ankaralı bir ailenin tek kız çocuğudur.

Çocukluktan beri müziğe ve sanata var olan yeteneği, insanlar tarafindan farketiliyordu, öğretmenleri ailesine ilkokul yıllarından beri Duygu Ünalan'ı konservatuar'a yönlendirmeleri gerektigini söylüyorlardı. Fakat ailesi müzigin bir tutkudan ziyade hobi olarak kalacağını düşünüp, şarkıcı olarak hayatına yön vereceğini kabullenmek istemediler. Bu nedenlede ailesinin istedigi gazi üniversitesi çalışma ekonomisi bölümünü okumuştur ama müzige olan tutkusundan vazgeçmemiştir. gerekli müzik eğitimlerini almıştır. Eğitim ve ögretim hayatı boyunca okullarda sanatsal faaliyetlerde yer almıştır ve aynı zamanda üniversite yıllarında hem okuyup hemde sahnelerde yer alarak eğitimini tamamlamıştır. Bir çok yarışma, tv programları gibi vb. Aktiviteler de yer alıp ismini genis kitlelere duyurmaya çalışmıştır. Mesleği ile alakalı her zaman kendini geliştirmeye özen göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.