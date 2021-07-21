Sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yenik düştü

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Üç haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş dün gece hayatını kaybetti.

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Üç haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş dün gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil şu açıklamada bulundu; "Allah ailesine eşine sabır versin nur içinde yatsın." Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.

ALİŞAN'DAN AÇIKLAMA

Daha sonra Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık. Cenazemiz bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camisinden kaldırılacaktır" dedi.

"ÇOK İNANMIŞTIK"

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın da paylaştığı mesajda "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

"TEK İSTEĞİMİZ DUA"

Geçtiğimiz hafta kardeşinin tedavi gördüğü hastanede görüntülenen Alişan, "Arkadaşlar bizi mazur görün sizden tek isteğimiz dua etmeniz" demişti.

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti: Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz. Canım Selçuğum.

"ALLAH'IM KALBİMİZDEN GEÇENİ BİLİYORSUN"

Buse Varol yeni bir paylaşım yapmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, Instagram gönderisine, "Allah'ım sen kalbimizden geçeni biliyorsun. Bir sonraki bayramda Selçuğumuz da yanımızda olsun inşallah. Allah her şeyi herkesin gönlüne göre versin" mesajını yazmıştı.

"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan, geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı

Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturmuştu. Tektaş'ın iki kızı dünyaya gelmişti. Selçuk Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.