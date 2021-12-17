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TIMETURK / YAŞAM / San Francısco'da OHAL ilan edildi

San Francısco'da OHAL ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Francisco Belediye Başkanı, Şehrin 'Kötü Sokakları' ile mücadele için Olağanüstü Hal ilan etti... Olağanüstü Hal Bildirgesi, önümüzdeki yedi gün içinde kentin Denetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 90 günden fazla olmamak üzere yürürlükte kalacak.

3 Saat Önce
2021-12-17 23:45:19
San Francısco'da OHAL ilan edildi

San Francisco belediye başkanı, şehrin en çok suç işleyen ve uyuşturucuyla dolu bölgelerinden birinde olağanüstü hal ilan etti.

 

O bölge, yani Tenderloin mahallesi, belediye binasına sadece birkaç adım uzaklıkta. Ancak yıllardır uyuşturucu ticaretinin, aşırı doz ölümlerin ve evsizliğin sıfır noktası.

 

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, düzenlediği basın toplantısında, “Bir kriz içindeyiz ve buna göre yanıt vermemiz gerekiyor” dedi. Aşırı doz alan sakinlere atıfta bulunarak, "Bu şehirde çok fazla insan ölüyor, çok fazla insan sokaklarımıza yayılıyor" dedi.

 

Geçen yıl San Francisco'da aşırı dozda uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüsten ölenlerin iki katı.

 

San Francisco Polis Departmanı tarafından sağlanan suç istatistiklerine göre, 2019'da 37 olan cinayetler bu yıl şu ana kadar 53'e yükseldi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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