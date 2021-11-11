Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

İstanbul'daki olay, dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

SAVCILIK 2 SUÇTAN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Can Göktuğ Boz, burada savcıya ifade verdi. Şüpheli Boz'un savcılık ifadesinde 3 yıldır tek başına yaşadığını, babasının ve annesinin 5 yıl önce boşandığını, babasının Kazakistan uyruklu başka bir kadınla evlendiğini söylediği öğrenildi.

"BAYAN BİR ŞAHSI BEKLEDİM"

Geçimini babasının yardımıyla sağladığını ifade eden Boz, olay günü akşam saatlerine kadar ikametinde oturduğunu, canının sıkıldığını belirtti. Boz, "İnternet ortamından satın almış olduğum kılıcımı çanta ile bilerek, yanıma alarak, aşağıya indim. İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm.Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" dedi.

"İYİ BİR BIÇAK ALANA KADAR BİRÇOK KEZ BIÇAK ALDIM"

Söz konusu kadını hatırlamadığını iddia eden Boz, kadına çantasından çıkardığı kılıcıyla 4-5 kez vurduğunu ve kadının yere düştüğünü belirterek ifadesini şu şekilde sürdürdü:

"Bayan şahıstan birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi."

Can Göktuğ Boz, evinde çıkan kılıç ve bıçaklarla ilgili olarak da, "Daha önceden bende bıçaklara karşılık az bir merak vardı. Birkaç tane alınca aldığım bıçakların dandik olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım" dedi.

"UYUŞTURUCUYLA ALAKALI TEDAVİ GÖRDÜM"

Savcılığın sorusu üzerine Boz, "18 yaşında uyuşturucu kullandığım için tedavi gördüm. 5 yıl önce İstanbul Avrupa bölgesinde bir hastanede uyuşturucu ile alakalı 17 gün yatılı olarak tedavi gördüm. Yine 5 yıl önce unutkanlık ile alakalı tedavi gördüm" şeklinde cevap verdi.

Savcılık, şüpheli Boz'u "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"EVE GİTTİM ÜZÜNTÜM VE MORALİMİN BOZUKLUĞU GEÇTİ"

Şüpheli Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı.

AVUKAT OLAN ANNESİ HAKİMLİKTE OĞLUNU SAVUNDU

Şüpheli Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte savunma yaptı. Anne Ayşe Nejla Yomraloğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: yenisafak.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.