Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”

İranlı-Türk ünlü fotoğrafçı ve yönetmen olan Sam Yari, Ukraynalı süper modellerle iş birliği içerisinde olarak Almanya’da savaşa hayır fotoğrafı çekeceklerini ifade etti.

NFT News Pro kurucularından olan ve fotoğrafçılık üzerine yoğun çalışmaları ile birlikte aynı zamanda yönetmenlik de yapanYari, daha önce de dünya çapında süper modellerle iş birliği yapmıştı. Global bir çalışma olarak başlattığı “Savaşa Hayır Fotoğraf Projesi” ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunan Yarı “Kısa süre öncesinde Ukrayna'nın Kiev kentinde bir fotoğraf sergisi düzenledim. Aslında temel olarak bu sergi, bana savaşa hayır projesini yapmakla ilgili ilham kaynağı oldu. Savaşı yakından gördüm, bu beni çok fazla etkiledi. Bu nedenle insanların savaş konusunda farkındalık yaşamasını ve savaşa hayır düşüncesiyle hareket etmelerini hedefliyorum. Bu nedenle Ukraynalı süper modellerle iş birliği yaparak Almanya'da savaşa hayır fotoğraf kampanyası oluşturacağız.”

Ukraynalı Süper Modellerle İş Birliği İçerisindeyiz

Ukraynalı süper modellerle bir arada bir çalışma içerisinde olduklarını, bu çalışmanın savaşa dikkat çekmeyi hedeflediğini belirten Sam Yari, “Biliyorsunuz savaş yıkıcıdır, insanların hayallerini ve hayatlarını yıkar. Ukrayna'da bulunduğum süre içerisinde aslında savaşın ne denli kötü bir şey olduğunu daha da iyi anladım. Bu his, bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini adeta fısıldadı bana. Bu nedenle Fransa, Paris'te bu konuda bir fotoğraf sergisi düzenleyeceğiz. Serginin fotoğraflarını Almanya'da çekeceğiz. Buradaki fotoğrafları NFT olarak satışa sunacağız. Bu projeden elde edeceğimiz gelir ile savaş mağduru Ukraynalılara yardım edeceğiz. Daha sonra yardım süreçleriyle ilgili bir belgesel hazırlayacağız.” Diye konuştu.

Çektiğimiz Fotoğrafları Savaş Mağdurları İçin NFT ile Satışa Sunacağız

Ünlü isimlerle birlikte çekilen savaş karşıtı fotoğrafların NFT ileintrenetten satışa sunulacağını belirten Sam Yari, açıklamalarını “Bu projeden elde edeceğimiz gelir, bizim için çok önemli. Çünkü bu gelir ile Ukraynalılara yardım edeceğiz ve daha sonra yardım sürecine dair bir belgesel hazırlayacağız. Bu belgeseli hazırladıktan sonra da yayınlamayı düşünüyoruz. Proje dahilinde çektiğimiz fotoğraflarla ilgili çalışmamızı bir belgesel olarak çektikten sonra projemizi tamamlayacağız.” Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

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