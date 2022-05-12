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TIMETURK / YAŞAM / Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.

Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.

Bir süre Futbol muhabirliği ve İngiltere merkezli Futbol Scout gözlemciliği eğitimi alıp deneyimlerini birleştiren Salih Maral, yaklaşık 12 yıldır futbol scouting yapıyor.

55 Dakika Önce
2022-05-12 16:29:14
Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.

Türkiye'de yaptığı analizlerle dikkatleri üzerine çeken genç scouting ayrıca Brezilya, Mısır, Meksika, Fas ve İngiltere alt liglerinde bazı kulüplere danışmanlık sağlıyor.

Türkiye Süper ligi ve 1. Ligde izlediğimiz bazı yabanci futbolcuları ilk kez Türk futboluna kazandıran Salih Maral, gelecekte isminde çokca söz ettirecek isimlerden biri.

Geniş anlamda bir scout sadece hali hazırda profesyonel futbolcuları izlemek ile çalışmasını yürütmez.
Yerel seviyede, 7-10 yaş oyuncuları il ve ilçelerde izler.
Bölgesel seviyede, 11-15 yaş oyuncuları futbol okulları, futbol gelişim merkezleri ve okul
turnuvalarında izler.

15 yaş ve üstü oyuncuları ulusal ve uluslararası düzeyde tüm turnuvalarda izleme şansı elde eder. .

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