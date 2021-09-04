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TIMETURK / YAŞAM / Salih Avcıoğlu: Pandeminin Etkisi ile Mobil Oyun Sektörüne Yönelim Arttı

Salih Avcıoğlu: Pandeminin Etkisi ile Mobil Oyun Sektörüne Yönelim Arttı

Pandemi döneminin bir çok sektör için yeni fırsat kapıları araladığı, bunların başında oyun geliştirme olduğu belirtildi. Uluslar Arası Oyun ve Eğlence Derneği tarafından yayınlanan rapora göre mobil oyun sektörü, 2019’dan günümüze kadar gelirlerini yüzde 29 gibi ciddi bir artış gerçekleştirdi. Türkiye’de de mobil oyun sektörü yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hacme ulaştığı tahmin edilirken sektörde genç isimlerin atılımlarının büyük oranda dikkat çektiği vurgulandı.

16 Dakika Önce
2021-09-04 12:39:52
Salih Avcıoğlu: Pandeminin Etkisi ile Mobil Oyun Sektörüne Yönelim Arttı

Türkiye'de genç isimler arasında yer alan SAG Games kurucu ortağı Salih Avcıoğlu ‘ da katıldığı bir televizyon programında “Mobil oyun sektöründe nasıl ilerlenmeli? Ne gibi stratejiler kısa vade de daha iyi sonuçlar verebilir?” gibi sorulara yanıt verdi. Avcıoğlu “Salgının tüm sektörleri etkilediğini hepimiz biliyoruz. Ancak dijital dünyada mobil oyun sektörü bu ivmede ilk sıralarda yer alıyor. Zaman ve mekan gibi kavramlardan biraz daha uzak olan bu sektöre doğru bir hedefleme ile ciddi bir kazanç kapısı haline gelebiliyor. Bu nedenle son dönemlerde her yaştan bireyler sektör için adımlarda bulunuyor” diye konuştu.

2022 Yılı Hızla ve Daha Fazla Dijitalleşme Yılı olacak

Avcıoğlu; 2021 yılında pandeminin getirdiği karantinalar ve kısıtlamalar sosyalleşme konusunda eski alışkanlıkları yıkıp yenilerini yaratttı. Bu değişimler bilgisayar başında daha fazla zaman geçiren genç bir kitlenin oluşmasına sebebiyet verdi. Bu değişikliklerin önümüzde ki birkaç sene içerisinde ne kadar kalıcı olacağını hep beraber göreceğiz. Birçoğumuz her şeyin eski haline ve normale dönmesini istesek te fiziksel ve sanalın yeni yollarla bir arada olduğu bir dünyada gerçekler çok daha farklı olacak” dedi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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