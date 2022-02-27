Salavat nasıl okunur? En doğru Salavat nasıl getirilir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara “salât-u selam” denir. Peki ama en güzel şekilde ya da hangi şekillerde salavat getirilir? İşte kısa ve uzun salavat...

Salavat nasıl okunur? En doğru Salavat nasıl getirilir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara “salât-u selam” denir. Peki ama en güzel şekilde ya da hangi şekillerde salavat getirilir? İşte kısa ve uzun salavat...

Salavat nasıl okunur?

Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara “salât-u selam” terkibi, denilmektedir. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, “Allahümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.

En doğru Salavat nasıl getirilir?

Salavat'ı kısa ve uzun şekilde getirmek isteyebilirsiniz. Uzun şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir. Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise; " Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed."dir. .