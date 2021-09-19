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Sakarya'da yangın faciası: Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

4 Saat Önce
2021-09-19 06:34:44
Sakarya'da yangın faciası: Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Bağcaz Mahallesi'nde arkadaşlarına ait evde kalmaya gelen Bekçi ailesinin yaktığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Arazözlerin de katıldığı çalışmayla alevler söndürüldü.

Evde bulunan baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi.

Yaralanan anne Pınar (36) ile Eymen Bekçi (4) Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluştuğu için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada çalışmalar esnasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri hastaneye götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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