Sakarya'da kar tatili var mı? 10-11 Mart Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması | Sakarya kamu personeli, anasınıfı, okullar tatil mi?

Sakarya'da kar tatili var mı? Sakarya'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının etkili olduğu Sakarya'da 10 Mart ve 11 Mart günü kar tatili olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Valilik tarafından kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. İşte Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması...

Kar yağışlarının etkili olduğu Sakarya'da 10 Mart ve 11 Mart günü kar tatili olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Valilik tarafından kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. İşte Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması...

Sakarya'da kar tatili var mı?

Kötü hava şartlarının hakim olduğu Sakarya'da kar tatili hakkında bir açıklama yaıldı. Sakarya Valiliği;

Meteoroloji verilerine göre İlimizi de etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valiliğimizce 09.03.2022 tarihinde yapılan Karla Mücadeleye Hazırlık ve koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren;

1) İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi kurumlardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2) Kur'an Kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

4) Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda İlimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde "Yüz Yüze Eğitime" 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına,

Ayrıca;



6) Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Sakarya Valiliği

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