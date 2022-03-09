Sakarya'da kar tatili var mı? 10-11 Mart Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması | Sakarya kamu personeli, anasınıfı, okullar tatil mi?
Sakarya'da kar tatili var mı? Sakarya'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının etkili olduğu Sakarya'da 10 Mart ve 11 Mart günü kar tatili olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Valilik tarafından kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. İşte Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması...
2022-03-09 20:40:46
Kar yağışlarının etkili olduğu Sakarya'da 10 Mart ve 11 Mart günü kar tatili olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Valilik tarafından kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. İşte Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması...
Sakarya'da kar tatili var mı?
Kötü hava şartlarının hakim olduğu Sakarya'da kar tatili hakkında bir açıklama yaıldı. Sakarya Valiliği;
6) Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Sakarya Valiliği
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