Sak-Er Vakfı binlerce Kur’an talebesi yetiştirdi

Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı (SAK-ER) temelleri 1997 yılında atılmıştır. Sak-Er Vakfı insana iyilik ve yardım götürmeyi amaç edinmiştir. Sak-Er Vakfı aynı zamanda ilim öğretimine de büyük önem veriyor. Sak-Er Vakfı bugüne otuz binden fazla sübyan, Kur’an-ı Kerim, hafızlık ve Arapça talebesi yetiştirilmiştir. Sak-Er pek çok ihtiyaç sahibi ilim talebesine burs imkanı sağlanmıştır.

Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı (SAK-ER) temelleri 1997 yılında Mekke Mescidi Derneği'nin kurulmasıyla atılmıştır.atılmıştır. 2014 yılında yine Adem Şener Hocaefendi tarafından kurulan Sak-Er Vakfı insana iyilik ve yardım götürmeyi amaç edinmiştir. Sak-Er Vakfı aynı zamanda ilim öğretimine de büyük önem veriyor. Sak-Er Vakfı bugüne otuz binden fazla sübyan, Kur'an-ı Kerim, hafızlık ve Arapça talebesi yetiştirilmiştir. Sak-Er pek çok ihtiyaç sahibi ilim talebesine burs imkanı sağlanmıştır.



Sakarya Erenler ilme Hizmet Vakfı, Sak-Er iyilik hareketi ile çıktığı yola binlerce ihtiyaç sahibine destek olmuştur. Saker Vakfı dünayının çeşitli bölgelerinde zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatıyor. Yardım severlerin desteğiyle iihtiyaç sahiplerine gıda ve ilim eğitimi alanında yardımlarda bulunan Saker Vakfı ayı zamanda yetim ve öksüzlere de yarım elini uzatıyor. Saker Vakfı Kur'an ilmiyle meşgul olan hafızlık ve Arapça talebelerine destek sağlıyor. Sakarya'da ve Türkiye genelinde hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmeyi amaç edinen Saker Vakfı dünyanın çeşitli ülkelerinde aşevleri, su kuyuları, mescid imarı gibi hizmetleriyle Müslümanlara fayda sağlıyor.



"Köklü gelenekten modern geleceğe"



Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı Türkiye'nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak maksadıyla, “Köklü gelenekten modern geleceğe” ecdadımız Osmanlı'nın eğitim sistemini hem dünyevi, hem uhrevi ilimleri birleştirerek millî ve manevî değerleri benimseyen, tarihini ve geleceğini bilen, ahlâklı, asil, sevgi dolu, barışçı, özgüven ve kişilik sahibi, insana saygılı, temsil yeteneği olan nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.



Saker Vakfı'nın amaçları, ilim amel ihlas ile donanmış, irşada gücü yeten yarının örnek insanını yetiştirmeyi vazife bilen bir nesil yetiştirmek aynı zamanda Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi bilgili, kültürlü, milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu, milletini seven, tarihi birikimimizden haberdar ve tarihi görevlerinin şuurunda, cesur ve lider ruhlu şahsiyetler olarak yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır.



Saker Vakfı mazlum ve muhtaçtan yana



Saker Vakfının amaçları arasında, yaşadığımız dünyada gücümüz nispetinde dilimizle, elimizle, malımızla ve dualarımızla mazlumdan ve muhtaçtan yana olup, tüm insanlığın evrensel insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol almak yer alıyor. Saker Vakfı ezilen Müslüman topluluklarına her türlü yardımı ulaştırmayı hedef edinmiştir.



Ehl-i sünnet itikadına uygun, sağlam temelli dini eğitim verilmekte, evlatlarımız, hem dünya hem de ahiret hayatına hazırlanmaktadır. Pek çok gencin maalesef yanlış yollara sürüklendiği, günümüzün karışık şartlarında bizlere düşen görev, evlatlarımıza Kur'an'ı yaşamak ve İslama hizmet etmek imkanları sağlamaktır.



Saker Vakfı 30 binden fazla Kur'an talebesi yetiştirmiştir



Saker Vakfı bugüne kadar otuz binden fazla sıbyan, Kur'an-ı Kerim, hafızlık ve Arapça talebesi yetiştirmiştir. Pek çok ihtiyaç sahibi ilim talebesine burs imkanı sağlanmıştır. Saker Vakfı aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine gıda, kumanya, giysi (v.b) gibi yardımda bulunuyor. Saker Vakfı Kur'an Kurslarına ve ihtiyaç sahibi ailelere günlük iki öğün sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



Adem Şener'den hayır severlere teşekkür



Vakıf adına konuşan ve farklı kıtalarda yaşayan Müslümanlara ulaşma hedeflerini gerçekleştirmek için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Adem Şener, ihtiyaç sahibi Müslümanlara insani yardımların ulaştırılması gerektiğine vurgu yaparak "Milyonlarca insan açlık sınırında gıda, su ve giyeceğe ihtiyaç duyuyor. Bizler de bunun bilincinde, bu ihtiyaçları ulaştırma çabasındayız." dedi. Şener, SAKER Vakfı aracılığı ile yapılan yardımlardan dünyanın dört bir yanındaki mağdur, mazlum, yetim, mülteci ve talebelerin istifade ettiği belirtti ve bağışta bulunan, yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Saker iletişim bilgileri



WHATSAPP İLETİŞİM 0 850 420 54 66

KURUMSAL İLETŞİM 0850 420 54 66

WEB SİTE: https://sakervakfi.org/

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