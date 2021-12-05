DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
İstanbul'da ekmeğe gizli zam
TYB İstanbul’dan Yazgan için taziye mesajı
Manisa FK'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
İtalyan basınından Çalhanoğlu ve Demiral’a övgü
Libya'da kritik gelişme
Yakutel Kayserispor, Antalyaspor engelini 2 golle aştı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz
İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri
Hatayspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Van Gölü'nde endişelendiren çekilme
Burak Yılmaz'ın takımı Lille, evinde rahat kazandı
İngiltere, yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi
Otomotiv endüstrisinde 2.5 milyar dolarlık ihracat

TIMETURK / YAŞAM / Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti

Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti

Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden, Necip Fazıl Kısakürek’in talebelerinden şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yazgan'ın cenazesi bugün Kocaeli Karamürsel Mürselpaşa Camisi'nden kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

2 Saat Önce
2021-12-05 14:35:58
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yazgan'ın vefatını, "Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Yunus gönüllü abimiz, yazar Mustafa Yazgan da bu dünyaya veda etti. Heyecanı, konferansları, hitabeti ve yazdıklarıyla geride güzel hatıralar bıraktı. Ruhu şad, makamı ali olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Vedat Sağlam da sosyal medya hesabından, "Bir güzel insan, bir dava adamı daha Hakk'a yürüdü. Üstat Necip Fazıl'ın zaman zaman kendi yerine konuşmacı olarak gönderdiği ve bu vesileyle ülkemizde dolaşmadık şehir ve kasaba bırakmayan yazar Mustafa Yazgan vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Yazar Erol Erdoğan ise "Kalemi velud, gönlü latif, dili keskin, gayreti coşkun bir büyüğümüzdü. Mustafa Yazgan ağabeye Allah'tan rahmet dilerim." değerlendirmesini yaptı.

defin

Mustafa Yazgan için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Mürselpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra kılınan cenaze namazından sonra Yazgan'ın cenazesi Karamürsel'de defnedildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, aileye başsağlığı diledi.

dsc-0213-1

Mustafa Yazgan kimdir?

Gaziantep'te 16 Kasım 1940'da dünyaya gelen Yazgan, Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesini (1958) bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) olan Yazgan, doktora çalışmasını aynı fakültede yaptı.

Yazgan, ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-1966), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-1967), Milli Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-1968), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-1969), Şanlıurfa Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği (1970-1971) görevlerinde bulundu.

Bu arada bir süre yayıncılık (1971-1976), ardından Sanayi Bakanlığında ile Kültür ve Turizm Bakanlığında müşavirlik (1977-1980) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa dönen Yazgan, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Ceza evinde 9 buçuk ay hapis yattı.

Yazgan, 1982 yılında Ankara'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşti. Milli Selamet Partisi son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilen Yazgan, daha sonra politikadan çekildi ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencilerinden olan ve ömrünü İslami düşünceye adayan Yazgan, İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer almıştı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş