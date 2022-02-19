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Şair Sina Akyol vefat etti

Şair ve gazeteci Sina Akyol 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2 Saat Önce
2022-02-19 12:34:31
Şair Sina Akyol vefat etti

Şair ve gazeteci Sina Akyol vefat etti. Vefat haberini şair Gökhan Arslan, "Ölüm bir kez yola çıktı mı önüne kim gelirse alıp götürüyor. Şiirimizin en az sözcükle en çok şey anlatan şairi Sina Akyol'u da kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek duyurdu.

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Sina Akyol, 1950'de Ankara'da doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nu bitirdi. TRT'de program yapımcısı olarak çalıştı. Şiirleri Adam Sanat, Dost, Varlık, Yazko Edebiyat gibi dergilerde yayınlandı.

Eserleri:

Su Tadında (1972)
Lokmanla Geçen Şen Günlerim (1982)
Haytalarla Hatmiler (1990)
Ayda Tümör İzleri (1994)
Avluda – Yapı Kredi Yayınları – 1996
Belki Çiçek Dağına, Toplu şiirler – 1998
İkindi Kitabı (1999)
Yetinmek Sevindirir (2007)
Meğer Söz Gümüş – 1996
Olmanın Halleri -1997

Ödülleri

1995 Halil Kocagöz Şiir Ödülü
1996 Yunus Nadi Şiir Ödülü
1997 Altın Portakal Şiir İkincilik Ödülü
1997 Cemal Süreya Şiir Ödülü .

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