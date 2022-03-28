Sahura ne zaman kalkacağız? 2022 ramazan ilk sahuru ne zaman? 1 Nisan gecesi sahura mı kalkılacak?

Sahura ne zaman kalkacağız? 2022 yılında, 2 Nisan günü tutulacak oruç için hangi gün sahura kalkılacağı merak konusu oldu. Ramazan hangi tarihte başlıyor? İlk sahura hangi gün kalkılacak? İlk teravihe ne zaman gidilecek? 1 Nisan gecesi sahura mı kalkılacak? İşte merak edilen 2022 ramazanın ilk sahur günü detayları...

2022 yılında, 2 Nisan günü tutulacak oruç için hangi gün sahura kalkılacağı merak konusu oldu. Ramazan hangi tarihte başlıyor? İlk sahura hangi gün kalkılacak? İlk teravihe ne zaman gidilecek? 1 Nisan gecesi sahura mı kalkılacak? İşte merak edilen 2022 ramazanın ilk sahur günü detayları...

Sahura ne zaman kalkacağız?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2 Nisan Cumartesi günü, 2022 yılının ilk orucu tutulacak. Dolayısıyla 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. 2 Nisan günü oruçlu geçirilecek ve akşam ezanıyla da ilk oruçlar açılacak.

1 Nisan gecesi sahura mı kalkılacak?

2022 yılı ramazan orucu için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Sahur kelime anlamı nedir?

Sahur, "ramazanda oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek." anlamında sözlükte geçmektedir.

Sahur vakti, "bu yemeğin yendiği vakit." olarak sözlükte yer alıyor.

Arapça sḥr kökünden gelen saḥūr سحور "seher vakti yenen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥar سحر "tan ağarması" sözcüğünün ismi mübalağasıdır. .