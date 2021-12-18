DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yüksek yargının yeni isimleri belli oldu
Bürokraside 9 yeni atama...
4 kişinin ölümüne neden kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası
O ülkenin başbakanı ABD istihbaratına muhbirlik mi yaptı?
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Falyalı tahliye oldu
Galatasaray Yönetim Kurulunda değişiklik
Dev 'Yule keçisi' 5 yıl aradan sonra yine yakıldı
Çorum FK'dan transfer bombası: Mehmet Akyüz
İntihar makinesi görücüye çıktı!
2022 bütçesi TBMM'den geçti; kim ne dedi?
Giresunspor-Altay maçı kaç kaç bitti? Giresunspor'un kaç puanı var?
1306 bacaklı yeni bir kırkayak keşfedildi
Ne kadar kişi asgari ücretli? Kıdem tazminatı arttı mı? İşverene maliyet nasıl yansıyacak?
TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı

TIMETURK / YAŞAM / Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Yaklaşan yeni yıl öncesi bazı şehirlerden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı. 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul'da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2021-12-18 02:25:25
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Şu ana kadar İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş