Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Yaklaşan yeni yıl öncesi bazı şehirlerden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı. 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul'da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2021-12-18 02:25:25
Şu ana kadar İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.
DHA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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