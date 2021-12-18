Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Yaklaşan yeni yıl öncesi bazı şehirlerden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı. 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul'da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.