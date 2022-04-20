Şahin Duman ve Mustafa Tekin Ortaklığı Nasıl Başladı? Predicomm Nerede Kuruldu?

Hayatlarının neredeyse tamamını aynı binada ve yan yana geçiren Şahin Duman ve Mustafa Tekin son zamanların en önemli projelerinden birine imza attılar.

Yurtdışında yönlendirdikleri kariyerleri giderek büyüyorlar. İşte ikilinin ve Londra'da kurdukları Predicomm'un merak edilen hikayesi…

23 yıllık arkadaşlıkları ve aile dostu olmaları sebebiyle hala aynı binada oturan ailelerini terk ederek Londra'ya iş için giden iki arkadaş projelerini hayata geçirmek için yatırım ortağı arıyorlar. Ancak bulamıyorlar. Daha sonra kendi güçleri ile projelerini hayata geçirerek Predicomm'u kuruyorlar. Bundan 2 yıl önce Predicomm kuruldu ve bugün 250'den fazla müşterisi bulunuyor. Mustafa Tekin yazılım ve IT alanında teknik bilgisi ile muazzam bir çalışma yürütürken Şahin Duman ise son derece yenilikçi bir girişimci olarak görev üstleniyor. Bu şekilde Predicomm Pos Yazılım İngiltere'de değerli bir marka haline geliyor. Bugünlerde Şahin Duman CEO görevini üstlenirken Mustafa Tekin CTO olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den de sektörü atılacak olanlara yazılım çözümleri ve danışmanlık hizmeti sağlayan ortaklar kurmuş oldukları şirket ile kısa sürede her alanda isimlerinden bahsettirmeyi başardılar. Şu anda yazılım ekibinin çoğu Türkiye'de bulunan şirketin yükselişi hızlı bir şekilde sürüyor. Şahin ve Mustafa göstermiş oldukları gayret ve kısa sürede almış oldukları yol ile sektörde takılıp kalmayacaklarını kanıtlamış oldular. Son yaptıkları açıklamaya göre sağlam bir yapılanma içinde olduklarına değinen Genç yetenekler bu sebeple kısa süre içerisinde hizmet sektöründe de yer alacağız şeklinde açıklamada bulundular. .