Resmi Gazete'te yayımlanan karar sağlık personelini yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'deki tüm sağlık çalışanları toplu taşıma (metro-otobüs-tranvay, metrobüs) hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Sağlıkçılara İETT ücretsiz mi? Sağlık personeli (hemşire-doktor-tekniker) İETT otobüslerine bedava mı binecek? Karara göre belediyeler tarafından uygun görülmesi halinde sağlık çalışanları sağlık çalışanları ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Resmi Gazete'te yayımlanan karar sağlık personelini yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'deki tüm sağlık çalışanları toplu taşıma (metro-otobüs-tranvay, metrobüs) hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Sağlıkçılara İETT ücretsiz mi? Sağlık personeli (hemşire-doktor-tekniker) İETT otobüslerine bedava mı binecek? Karara göre belediyeler tarafından uygun görülmesi halinde sağlık çalışanları sağlık çalışanları ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Koronabirüs pandemisinde ön safta savaşan sağlık çalışanlarına güzel bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar sağlık çalışanlarının ulaşım masrafını düşürücek. İşte o karar;

Sağlıkçılara İETT ücretsiz mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek. Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Sağlık personeli (hemşire-doktor-tekniker) İETT otobüslerine bedava mı binecek?

Sağlık çalışanları Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Aralık'a kadar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

Sağlık personeli nedir?

Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belge verilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev alan kişiye sağlık personeli denir. Sağlık personeli sağlık sektöründeki farklı işleri yapan yardımcı elemandır.

Sağlık personeli, diğer adıyla iş yeri hemşiresi, iş yeri hekimiyle birlikte çalışan, gerekli kayıtları tutarak ve bunları düzenleyerek hekime yardımcı olan kişidir. Bu bağlamda sağlık personeli; sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, ya da acil tıp teknisyeni olabilir.

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