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TIMETURK / YAŞAM / Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!

Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!

İş adamı Şerafettin Taştan, koronavirüsle mücadele sürecinde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yemek ikram etti.

30 Dakika Önce
2021-07-14 17:55:53
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!

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Petek Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Taştan, Pendik Devlet Hastanesi çalışanları için bir akşam yemeği düzenledi. Etkinliğe, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık ile hastane çalışanları katıldı.

'Moral vermek istedik'

Etkinlikte konuşan İş adamı Şerafettin Taştan, "Yaklaşık bir buçuk yıldır olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Bizler korktuğumuz için evden çıkamazken, bu dönemde sağlık çalışanları çok zor şartlar altında topluma önemli bir hizmet sundular. Biz de firma olarak bu zor süreçte, bizlere hizmet eden doktorlarımıza, hasta bakıcılarımıza, hemşirelerimize, yani sağlık sektöründe emeği olan tüm çalışanlarımıza bütçemiz nispetinde yemek ikram ettik. Bu etkinlikteki amacımız onlara yanlarında olduğumuzu hissettirerek moral vermekti." dedi.

'Arkadaşlarımız için moral ve motivasyon oldu'

Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık ise koronavirüsle mücadele sürecinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, "Biz sağlık çalışanları olarak iki yıldır izin yapmadık. Ben iki yılda iki gün izin kullandım. Diğer arkadaşlarım da kullanamadı. Çünkü biz sağlık çalışanıyız. 7 gün 24 saat hizmet etmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı, tarihte ilk defa, sağlık çalışanlarının bu yıla ait izinlerini gelecek yıla ertelemek için yönetmelik çıkardı. Çünkü buna ihtiyaç vardı. Bugün düzenlenen bu etkinlik, arkadaşlarımız için büyük bir moral ve motivasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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