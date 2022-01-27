Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldü? Ece Erken'in eşi neden öldürüldü? Gece yaşanan saldırı sonrasında hayatını kaybeden Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü gündeme bomba gibi düştü. Ani gelişen olaylar sonrasında herkes Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kim olduğunu, yaşını ve nasıl öldüğünü merak etti. İşte silahlı saldırısonrası hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu son dakika haberi...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldü? Ece Erken'in eşi neden öldürüldü? Gece yaşanan saldırı sonrasında hayatını kaybeden Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü gündeme bomba gibi düştü. Ani gelişen olaylar sonrasında herkes Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kim olduğunu, yaşını ve nasıl öldüğünü merak etti. İşte silahlı saldırısonrası hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu son dakika haberi...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldü?

Beşiktaş'ın eski yönetilerinden biri ve sunucu Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde uğradığı Silahlı Saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldiği aktarıldı. Bir restoranda bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

4 el silahın ateşlenmesinin ardından Mahmutyazıcıoğlu öldü ve şoförü yaralandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın da restronda olduğu ve ikilinin toplantı yaptığı kaydedildi. Fikret Orman uçağı olduğu için mekandan erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ece Erken'in eşi neden öldürüldü?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 2 zanlı yakalandı ve 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Olayla ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da bazı kaynaklar durumunun "alacak-verecek" davası olduğu kanaatinde.

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