Safa Sarı evlendi! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sevilen oyuncu Safa Sarı'nın evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. Taklitleriyle tanınan oyuncunun nikah fotoğrafları basına yayınlandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan ikiliye tebrik mesajları gönderildi.

Safa Sarı evlendi! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sevilen oyuncu Safa Sarı'nın evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. Taklitleriyle tanınan oyuncunun nikah fotoğrafları basına yayınlandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan ikiliye tebrik mesajları gönderildi.

Safa Sarı evlendi!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu kadrosunda yer alan Safa Sarı'nın evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan hem düğün öncesi hem de düğün sonrasında paylaşım yapan Sarı ve eşine tebik mesajları yağdı.

Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan çift için güzel dilekde bulunuldu. Çiftin nikah görüntülerinden birini, oyuncu arkadaşı Ebru Yücel yaptı.

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