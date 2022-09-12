Sadece 1 saatinizi ayırın ve farkı görün: Yeni araştırma, 'doğaya çıkın' diyor!

Doğada sadece tek bir saat yürüyüş yapmak bile, bakın insanlarda nasıl bir etki yaratıyormuş...

Bilim insanları, uzun bir süredir açık havada yürüyüşe çıkmanın zihinsel sağlığınız için harikalar yaratabileceğini biliyorlar. Ancak şimdiye kadar bunun nedenini tam olarak bilmiyorlardı.

Molecular Psychiatry'de yayınlanan yeni bir araştırma, doğada 60 dakikalık bir yürüyüşün beyindeki stresle ilgili belirteçlerin azalmasına yol açtığını göstererek yürümenin zihinsel sağlık üzerindeki yararları hakkında ilk nedensel kanıtlardan bazılarını buldu.

İlişki hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Max Planck İnsani Gelişme Enstitüsü'ndeki Lise Meitner Çevresel Sinirbilim Grubu'ndan araştırmacılar, 63 gönüllü alarak onlardan ya doğada bir yürüyüş (bu araştırmada bir orman) ya da bir şehir ortamında bir yürüyüş yapmalarını istedi.

Yürüyüşlerden önce ve sonra beyin aktivitesini kaydetmek için MRI taramaları kullanıldı, amigdala içindeki aktivite yoluyla stres belirteçleri arandı. Daha önce şehirlerde yaşayan insanlarda kırsal kesimde yaşayanlara göre daha aktif olduğu gösterilmiş olan amigdalanın, duyguların ve korkunun işlenmesindeki önemli amacı göz önüne alındığında, stres için önemli bir belirteç görevi gördüğü söylenebilir.

Doğa yürüyüşünü takiben, katılımcıların daha düşük amigdala aktivitesi gösterdiği bulundu, bu da yürüyüşün stres seviyelerini düşürdüğünü ve kentsel kaynaklı olumsuz etkilere karşı koyabileceğini öneriyordu.

Lise Meitner Çevresel Sinirbilim Grubu başkanı Simone Kühn yaptığı açıklamada "sonuçlar, doğa ve beyin sağlığı arasında önceden varsayılan pozitif ilişkiyi desteklemektedir, ancak bu, nedensel bağlantıyı kanıtlayan ilk çalışmadır. İlginç bir şekilde, bu bölgelerde kentsel yürüyüşten sonra beyin aktivitesi sabit kaldı ve artış göstermedi, bu da kentsel maruz kalmanın ek strese neden olduğu şeklindeki yaygın görüşe karşı çıkıyor” diyor.

Sonuçlar, akıl sağlığı sorunlarıyla nasıl başa çıkacağımız ve hatta gelecekte yerleşim alanlarının nasıl tasarlanması gerektiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, çünkü önceki çalışmalar şehirlerde yaşamak ile akıl sağlığı bozuklukları arasında güçlü bağlantılar gösteriyordu. Yeşil alanlara erişim, kentle ilişkili stres arasında bir engel oluşturabilir ve hatta daha fazla mekanizmanın ortaya çıkarılması durumunda ruh sağlığı sorunlarının risk faktörlerine karşı koruma sağlayabilir.

Kırsalda yaşayan veya ormana erişimi olan kişilerin daha sağlıklı amigdala yapılarına sahip olduğunu öne süren önceki çalışmaların yanı sıra, bilim gerçekten de vahşi doğaya çıkmanızı teşvik ediyor gibi görünüyor. Doğal bir çevreye kısa bir süre maruz kalmak, beton ormanların etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir ve Kanada gibi yerler, depresyon veya anksiyetesi olan insanlar için Ulusal Park pasoları vererek bu verilerden faydalanıyor. .