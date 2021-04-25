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Sadakataşı Türkiye'de 8 bin aileye Ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, yurtiçi Ramazan yardım çalışmaları kapsamında 51 ilde yaşayan 8 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı ulaştırdı.

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25.04.2021 13:00:01
Sadakataşı Türkiye'de 8 bin aileye Ramazan yardımı ulaştırdı

Ramazan çalışmalarına bu yıl ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

3 bin aileye market kartı

Koronavirüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılan, maddi gelir seviyesinde daralma yaşayan ve ihtiyaç sahibi 3 bin aileye dernek tarafından belirlenen marketlerden 200 TL'lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtımı gerçekleştirildi.

5 bin aileye gıda kumanyası

Sadakataşı Ramazan ekipleri yurtiçinde 51 ilde sürdürdükleri yardımlar kapsamında 5 bin aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, bulgur, konserve, kahvaltılık gıdalar ve yağdan oluşan Ramazan kumanyası ulaştırdı.

Hedef 15 bin aileye yardım

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu yıl yurtiçi Ramazan yardımları kapsamında toplamda 15 bin aileye kumanya ve sosyal yardım kartı ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Özdal sözlerinin devamında, ‘‘Pandemi nedeniyle işini kaybeden, maddi gelir seviyesinde gerileme yaşayan ve yoksul insanlarımızı önceleyerek bu yıl 51 ilimizde 8 bin aileye Ramazan yardımı ulaştırdık. Yardımlarımız Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989'a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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