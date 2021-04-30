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Sadakataşı Tanzanya'da Ramazan sevinci yaşattı

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımları ulaştırdı.Dernek çalışmaların devamında Zanzibar adasında6 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

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30.04.2021 03:14:18
Sadakataşı Tanzanya'da Ramazan sevinci yaşattı

Ramazan çalışmalarına‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Zanzibar, Kilwa ve Tanga bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

300 aileye kumanya

Tanzanya'da bulunan Sadakataşı Ramazan ekibi Kilwa ve Tanga bölgelerinde yaşayan 300aileye pirinç, şeker, yağ, tavuk, un, hurma ve tuzdan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

İftarsofraları

Dernek Ramazan ekibi Zanzibar, Tanga ve Kilwa bölgelerinde kurmuş olduğu iftar sofralarında toplamda 800 kişiye yemek verdi. Dernek Ramazan ayı içerisinde bölgede iftar organizasyonları düzenlemeyi sürdürecek.

6 su kuyusu açıldı

Tanzanya'nın Zanzibar adasındadernek tarafından 6 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Adada açılan kuyular bölgenin en önemligelir kaynağı olantarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına büyük katkı sağlıyor.

Ramazan ayı boyunca yardımlar sürecek

Derneğin bölgedeki yardım faaliyetlerini koordine eden yönetim kurulu üyesi Enes Erbaş yaptığı açıklamada; ‘‘Dört günlük bir program kapsamında bulunduğumuz Tanzanya'da bağışçılarımızın destekleriyle iftar sofraları kurup gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirdik. Zanzibar bölgesinin en önemli ihtiyacı olan su sorununun giderilmesi için kuyu açılışları gerçekleştirdik. Bölgeye Ramazan ayı boyunca yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989'a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan