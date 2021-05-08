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Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımları kapsamında Nijer’de gıda kolisi ve iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek yardımların devamında kesimini yaptığı 427 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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08.05.2021 01:57:01
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı

Ramazan çalışmalarına ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, Nijer'deyardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

300 aileye gıda kumanyası

Sadakataşı Derneği yönetim kurulu üyesi Yusuf Altun koordinasyonunda bölgede bulunan Ramazan ekibi, başkent Niamey'in kırsal bölgelerinde yaşayan 300 aileye salça, makarna, pirinç, şeker, yağ ve tuzdan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Nijer iftariyelik dağıtımı 2

İftar organizasyonları

Sadakataşı Ramazan ekibi Niamey'in kırsal bölgesinde yaşayan 400 kişiye iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek Ramazan ayı içerisinde bölgede iftarlık kumanya dağıtımlarına devam edecek.

Nijer iftariyelik. dağıtımı

427 hisse adak kurbanı

Dernek Ramazan ekibi, Niamey, Tillaberi ve Dosso kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kesimini yaptığı 427 hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirdi.

Yardım faaliyetleri için bölgede bulunan Yusuf Altun yaptığı açıklamada; ‘‘Nijer'in kırsal kesimlerinde zor şartlar altında yaşayankardeşlerimize yardım ulaştırmak için bölgede bulunuyoruz. Dört gün bulunduğumuz bölgede gıda kumanyası, iftarlık kumanya ve kurban eti dağıtımları gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.'' İfadelerini kullandı.

Kumanya dağıtımı

Destek olmak için;

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Nijer adak dağıtımı2

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989'a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir, 0216 614 04 61 numaralı irtibattelefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Nijer adak dağıtımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan