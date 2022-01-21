Sadakataşı'ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği

Sadakataşı Derneği, Yemen'de başlattığı ''Gelir Temini Projesi'' ile mülteci ailelerin kazanç elde etmelerini ve meslek öğrenmesini sağlıyor.

Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Sadakataşı Derneği bölgeye düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan ‘‘Gelir Temini Projesiyle''destek oluyor.

Sadakataşı, Yemen'in Marib ve Hadramut bölgesinde bulunankamplarda yaşayanmülteci ailelere geçimlerini sağlamaları için Gelir Temini Projesiyle destek oluyor.Dernek proje kapsamında insan ve yük taşıma aracı olan Tuk-Tuk, dikiş makinasıve arıcılık için gerekli ekipmanların dağıtımını gerçekleştirdi.

Arıcılık projesi

Hadramut bölgesinde yaşayan 20 mülteci aileye dernek ekibi tarafından arıcılıkla ilgili eğitim verilerek arı kovanları ve gerekli ekipmanların dağıtımı yapıldı. Meşhur olan ve yurtdışına da satılan Yemen balı sayesinde mülteci aileler gelir elde etmektedir.

Tuk-Tuk dağıtımı

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan, insan ve yük taşımacılığında kullanılan 20 adet motorlu Tuk-Tuk aracı dernek tarafından Maribli mülteci ailelere teslim edildi. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayanaileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Dikiş makinası

Marib bölgesinde yaşayan 100 kadına dernek tarafından dikiş makinası dağıtımı yapıldı. Projeyle birlikte kadınlar ürettikleri tekstil ürünleri satarak aile ekonomisine destek sağlamaktadır.

Projeler çeşitlenerek sürecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal Gelir gerçekleştirilen dağıtımlar sonrası yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı bölgeyeyardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Yardımların sürdürülebilirliği için Marib ve Hadramut'ta başlatmış olduğumuz Gelir Temini Projeleriyle ihtiyaç sahiplerine eğitim ve gerekli ekipmanlar veriyoruz. Yemen Gelir Temini Projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı'nın başlatmış olduğu Yemen kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz.Ayrıca YEMEN yazıp2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz. .