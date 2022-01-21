DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü düşüşle tamamladı
‘Made in Türkiye’ tabancalar ABD pazarında!
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor
Fransa’da feshedilen aşırı sağcı grubun liderine 1 yıl hapis cezası
E-Spor Takımı Thunderbolts Gaming Kurucusu “Oyun Sektörü Pandemiden En Az Etkilenen Sektör Oldu!”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu için ne dedi? Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya tepki
3 aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar isimleri nelerdir? 2022 üç aylar takvimi
7 ülkede 21 bin Kur'an-ı Kerim hediye edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti
Erdoğan’dan ‘Sezen Aksu’ tepkisi
Ukrayna'dan Rus işgali altındaki Kırım yakınlarında askeri tatbikat
Sadakataşı'ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği
İHH'dan Arakanlı mültecilere acil yardım
'Enflasyonla mücadele sadece merkez bankalarının görevi değil'
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı'ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği

Sadakataşı'ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği

Sadakataşı Derneği, Yemen'de başlattığı ''Gelir Temini Projesi'' ile mülteci ailelerin kazanç elde etmelerini ve meslek öğrenmesini sağlıyor.

2 Saat Önce
2022-01-21 17:25:06
Sadakataşı'ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği

Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Sadakataşı Derneği bölgeye düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan ‘‘Gelir Temini Projesiyle''destek oluyor.

Sadakataşı, Yemen'in Marib ve Hadramut bölgesinde bulunankamplarda yaşayanmülteci ailelere geçimlerini sağlamaları için Gelir Temini Projesiyle destek oluyor.Dernek proje kapsamında insan ve yük taşıma aracı olan Tuk-Tuk, dikiş makinasıve arıcılık için gerekli ekipmanların dağıtımını gerçekleştirdi.

Arıcılık projesi

Hadramut bölgesinde yaşayan 20 mülteci aileye dernek ekibi tarafından arıcılıkla ilgili eğitim verilerek arı kovanları ve gerekli ekipmanların dağıtımı yapıldı. Meşhur olan ve yurtdışına da satılan Yemen balı sayesinde mülteci aileler gelir elde etmektedir.

Tuk-Tuk dağıtımı

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan, insan ve yük taşımacılığında kullanılan 20 adet motorlu Tuk-Tuk aracı dernek tarafından Maribli mülteci ailelere teslim edildi. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayanaileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Dikiş makinası

Marib bölgesinde yaşayan 100 kadına dernek tarafından dikiş makinası dağıtımı yapıldı. Projeyle birlikte kadınlar ürettikleri tekstil ürünleri satarak aile ekonomisine destek sağlamaktadır.

Projeler çeşitlenerek sürecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal Gelir gerçekleştirilen dağıtımlar sonrası yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı bölgeyeyardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Yardımların sürdürülebilirliği için Marib ve Hadramut'ta başlatmış olduğumuz Gelir Temini Projeleriyle ihtiyaç sahiplerine eğitim ve gerekli ekipmanlar veriyoruz. Yemen Gelir Temini Projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı'nın başlatmış olduğu Yemen kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz.Ayrıca YEMEN yazıp2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş