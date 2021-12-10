Sadakataşı'ndan Yemen için acil yardım çağrısı

Dünya üzerindeki en büyük insanlık dramının yaşandığı Yemen'de, 24 milyon insan yardıma ve korunmaya muhtaç durumda hayatını sürdürüyor. Sadakataşı Derneği zor durumda olan bölge halkı için acil yardım çağrısında bulundu.

Sadakataşı Derneği,Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayarak ‘‘Yemen'de İnsanlık Ölmesin'' çağrısıyla bölge için acil yardım çalışmalarına başladı. Dernek ilk etapta Yemen'e gıda, sağlık, hijyen, su ve barınma desteği sağlayacak.

Ülkede genel durum

Yemen'de 2015 yılında başlayan iç savaş sonrasında büyük bir insani kriz yaşanıyor. Çatışmalar sonrasında ülke kuzey ve güney olarak fiilen ikiye bölünmüş durumda. Bazı bölgelerde ise yerel grupların kontrol ettiği noktalar bulunuyor. Kuzey Sana'a bölgesinde Husiler, Güney Aden bölgesinde ise koalisyon güçleri ve hükümet kontrolü elinde bulunduruyor.

9 dakikada bir çocuk ölüyor

İç savaş sonrası Yemen'de yaşanan kıtlık ve ekonomik problemler nedeniyle milyonlarca insan gıda temin edemiyor. Ülkede her 9 dakikada bir çocuk açlık ve önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.Yemen'de 12 milyon civarında insan yurtdışından gelen yardımlarla hayatını idame ettiriyor.

Ekonomik kriz

İç savaş nedeniyle Yemen'de ekonomi %40 küçüldü. Halkın alım gücü azalırken, üretim durma noktasına geldi. Yemen riyali bu süreçte %80 değer kaybetti. İşsizlik oranının %50'nin üzerine çıktığı ülkede milyonlarca insan en temel ihtiyaçlarını dahi temin edemiyor.

Sağlık sorunları

Ülkede bozulan altyapı ve sağlık sistemleri nedeniyle difteri, kolera ve tifo gibi salgın hastalıklar yaşanıyor. Milyonlarca insan ilaç ve hijyen yardımına muhtaç durumda yaşamını sürdürüyor. İç savaş nedeniyle ülkedeki sağlık tesislerinin %82'si kullanılamaz hale geldi.

24 milyon insan yardım bekliyor

Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle 150 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Saldırılar nedeniyle birçok hastane, okul ve altyapı tesisi kullanılamaz hale geldi. Temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülke nüfusunun %80'i olan 24 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. İç savaş nedeniyle 4,2 milyon insan mülteci durumuna düştü.

‘‘Yemen'in yaralarını hep birlikte saralım''

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Dünyanın en büyük insanlık krizi Yemen'de yaşanıyor. Bölgede 24 milyon insan acil yardım bekliyor. Başta gıda, sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere birçok alanda bölgeye yardım ulaştırıyoruz. 2018 yılından itibaren bölgeye gerçekleştirdiğimiz yardımlarla yüzbinlerce Yemenliye destek olduk. Bölgede insani krizin devam etmesi nedeniyle ‘‘Yemen'de İnsanlık Ölmesin'' çağrısıyla yeni bir yardım kampanyası başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızı zor durumda olan Yemenli kardeşlerine destek olmaya davet ediyoruz. Gelin Yemen'in yaralarını hep birlikte saralım'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı'nın başlatmış olduğu Yemen kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz.Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.