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Sadakataşı'ndan Kosova'ya Ramazan yardımı

Ramazan çalışmalarına ''Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği Kosova'nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

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01.05.2021 13:20:11
Sadakataşı'ndan Kosova'ya Ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği Balkanlar'da Ramazan yardım çalışmalarına devam ediyor. Kosova'da bulunan Sadakataşı Ramazan ekibi tarafından, ülkede yaşayanihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıldı.

Başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'den fazla bölgede Ramazan çalışmaları gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 10 bini Türkiye'de olmak üzere 25 bin aileye gıda kumanyası ulaştırmayı hedefliyor. Dernek Ramazan yardımları kapsamında fitre, zekât ve bayramlık kıyafet dağıtımlarını ay boyunca sürdürecek.

420 aileye gıda desteği

Sadakataşı Derneği yönetim kurulu üyesi Hasan Ağırman koordinasyonunda Kosova'da bulunan dernek Ramazan ekibiPrizren, Priştine ve İpek şehirlerinde yaşayan 420 Müslüman aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

25 bin aileye Ramazan kumanyası

Hasan Ağırman dağıtımlar sonrası yapmış olduğu açıklamada;‘‘Ramazan yardımlarımız kapsamında başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede 25 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Balkanlar'da Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan sonra Kosova'da bulunuyoruz. Burada yaşayan kardeşlerimize gıda kumanyası ulaştırdık. Yardımların buraya ulaşmasına katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989'a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan