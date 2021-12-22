DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
El Salvador yine Bitcoin satın aldı
Dev Ethereum Balinası Bu Altcoin’leri Biriktiriyor! 212 Milyon Dolarlık Alım Yaptı
Avrupa’nın en büyük telekom şirketi önemli miktarda Polkadot (DOT) satın aldı
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Bu kez dalga değil tsunami geliyor
Cep telefonu taksit sayısı arttı mı? Kaç paralık telefona kaç taksit yapılır?
İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanı | İŞKUR personel alımı ilanı
BDDK duyurdu: Cep telefonları yeni için taksit düzenlemesi
Gözler bugünkü kritik görüşmede! Masada memura ek zam var
Sürekli acıkıyor musunuz?
Öğretim üyesi alımı ilanı| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alımı
Ayağınız uyuşuyorsa...
Çalışanların yemek kartı bakiyeleri neden erken bitiyor?
Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz

TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı'ndan İdlib'e kış yardımı

Sadakataşı'ndan İdlib'e kış yardımı

Sadakataşı Derneği ''İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez'' çağrısı ile başlattığı kış çalışmaları kapsamında İdlib'de yaşayan mülteci ailelere gıda, soba, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı ulaştırdı.

2 Saat Önce
2021-12-22 12:03:49
Sadakataşı'ndan İdlib'e kış yardımı

İdlib ve çevresinde yaşayan mülteciler, soğuğa dayanıksız çadırlar ve yakacak bulamadıkları için kış aylarını zorlu şartlar altında geçiyor.Mültecilerin barındığı kampların bir kısmı yağışlar nedeniyle zarar görmüş durumda. Çetin kış koşullarında yaşayan bölge halkına dernek tarafından yardım ulaştırıldı.

200 aileye gıda, soba ve yakacak

Sadakataşı, kış yardımları kapsamında Suriye'de bulunan acil yardım ekibi aracılığıyla Reyyan Kampı'nda yaşayan 200 mülteci aileye soba ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca kampta yaşayan ailelere gıda kumanyası dağıtıldı.

300 çocuğa kışlık kıyafet

Yardım çalışmalarının devamında dernek acil yardım ekibi tarafından Ermenez bölgesinde yaşayan 300 çocuğa bot, mont ve battaniyehediye edildi.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çetin kış şartlarının yaşandığıİdlib'de yoksul ailelere ve mültecilere bağışçılarımızın destekleriyle gıda, soba, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı ulaştırdık. Bölgede kış çalışmalarımızdevam edecek'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu kış yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş