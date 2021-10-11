Sadakataşı'ndan İdlib'de 132 yetim ailesine ev desteği

Sadakataşı Derneği, Suriyeli mülteciler için başlatmış olduğu briket evler projesini sürdürüyor. Dernek, İdlib'e bağlı Fua kasabasında yapımı tamamlanan 132 evi yetim ailelerine teslim etti.

Suriye'de yaşanan çatışmalardan dolayı sınırımıza yakın bölgelere sığınan mülteciler için Sadakataşı tarafından başlatılan briket evler projesi devam ediyor. Dernek toplam 132 evden oluşan Şaşmaz Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İdlib'de yaşanan insani kriz sonrasında ‘‘İdlib yardım bekliyor'' çağrısıyla yardım çalışması başlatan Sadakataşı, bölgeye gıda, hijyen ürünleri, kıyafet ve kış yardımları ulaştırıyor. Mültecilerin yaşamış oldukları en büyük sorun olan barınma probleminin çözümü için Sadakataşı tarafından briket evler inşa ediliyor.

Şaşmaz Kampı evleri

Geçtiğimiz aylarda İdlib'e bağlı Fuakasabasında 10 bin metrekarelik alan üzerine temeli atılan ve 132 evden oluşan Şaşmaz Kampı'nın açılışı bölgede bulunan dernek ekibi tarafından gerçekleştirildi.Kampta bulunan evlerin tamamında yetim aileleri yaşayacak. Çocukların oyun oynayıp birlikte zaman geçirebilecekleri oyun parkının da yapımı tamamlandı. Sadakataşı, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda önümüzdeki günlerde okul ve cami inşaatları da gerçekleştirecek.

Toplam 5 bin briket ev

İdlibli mültecilerin barınma sorununun çözümü içinSadakataşı tarafından 21 farklı bölgede başlatılan ve toplamda 5 bin briket evden oluşan toplu konut projeleri devam ediyor. Dernek bölgede yaşayan insanların ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul inşaatlarını da sürdürüyor.

Briket evler projesi ile ilgili konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal; ‘‘Suriyeli mültecilerin en büyük sorunu olan barınma probleminin çözümü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında 21 farklı bölgede 5 bin ailenin yaşayacağı briket evlerin çoğunun yapımını tamamladık. Bugün de Fua bölgesinde yetim ailelerinin yaşayacağı Şaşmaz Kampı'nın açılışını gerçekleştirdik. Evlerin yapılmasına vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı'nın başlatmış olduğuİdlib yardımlarına destek olmak için İDLİB yazıp2989'a SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilirsiniz.www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.